Elezioni, Nardella: 'Per vincere serve un centrosinistra unito' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Sindaco di Firenze Dario Nardella si è rivolto, dalle colonne de La Stampa, ai protagonisti principali dell'area di centrosinistra in vista delle prossime Elezioni politiche. Il primo cittadino si ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Sindaco di Firenze Dariosi è rivolto, dalle colonne de La Stampa, ai protagonisti principali dell'area diin vista delle prossimepolitiche. Il primo cittadino si ...

CorriereToscano : @MattBiff sindaco @comunepo e @DarioNardella sindaco @comuneFirenze declinano l'invito di @EnricoLetta per… - controradio : Nardella non si candida e resta sindaco di Firenze. Da Prato gli fa eco Biffoni - controradio : Nardella non si candida e resta sindaco di Firenze. Da Prato gli fa eco Biffoni - 055firenze : Elezioni, Nardella non si candida: 'Il mio compito è rimanere alla guida di Firenze' #ElezioniPolitiche2022… - venti4ore : Elezioni, Nardella non mi candido, resto a guida di Firenze -