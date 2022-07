Dalla Spagna sicuri: “Il Napoli vuole Cristiano Ronaldo, contatto tra De Laurentiis e Mendes” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCristiano Ronaldo accelera per lasciare il Manchester United e l’Old Trafford. Secondo il quotidiano spagnolo “As” sono quattro le possibili vie di uscita che ha il fuoriclasse portoghese: l’Atletico Madrid, il Chelsea, il Bayern Monaco e il Napoli. L’autorevole quotidiano madrileno spiega che il club partenopeo ha comunicato al fuoriclasse portoghese l’intenzione di ingaggiarlo e renderlo un’icona, come lo era allora Diego Armando Maradona. Aurelio De Laurentiis mantiene una grande amicizia con Jorge Mendes ed è disposto a scommettere molto sull’ex Real Madrid. Gli azzurri, che disputeranno la prossima Champions League, hanno contattato l’agente del calciatore per sondare il terreno su un eventuale disponibilità del trasferimento. Atlético, Chelsea, Nápoles y Bayern ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoaccelera per lasciare il Manchester United e l’Old Trafford. Secondo il quotidiano spagnolo “As” sono quattro le possibili vie di uscita che ha il fuoriclasse portoghese: l’Atletico Madrid, il Chelsea, il Bayern Monaco e il. L’autorevole quotidiano madrileno spiega che il club partenopeo ha comunicato al fuoriclasse portoghese l’intenzione di ingaggiarlo e renderlo un’icona, come lo era allora Diego Armando Maradona. Aurelio Demantiene una grande amicizia con Jorgeed è disposto a scommettere molto sull’ex Real Madrid. Gli azzurri, che disputeranno la prossima Champions League, hanno contattato l’agente del calciatore per sondare il terreno su un eventuale disponibilità del trasferimento. Atlético, Chelsea, Nápoles y Bayern ...

cmdotcom : Dalla Spagna: #Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere - junews24com : Ronaldo nel mirino del Napoli! L'indiscrezione dalla Spagna - - simodihno2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALLA SPAGNA - #Napoli, #DeLaurentiis vuole #CristianoRonaldo ?? Contatti in corso con il giocatore ?? Il portoghese v… - Raffaele_NA : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALLA SPAGNA - #Napoli, #DeLaurentiis vuole #CristianoRonaldo ?? Contatti in corso con il giocatore ?? Il portoghese v… - annamariasastre : RT @ANPI_Scuola: #Spagna — 85 anni fa, il #26luglio 1937, moriva Gerda Taro. Fu la prima fotogiornalista di guerra e la prima a trovare la… -