Da Di Canio a Scamacca, i tanti italiani nella storia del West Ham (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gianluca Scamacca è ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham. L’attaccante della Nazionale è volato in Inghilterra sarà l’ottavo calciatore italiano nella storia degli Hammers. Un legame quello tra il club di Londra e i calciatori italiani che parte da lontano, dalla fine degli anni ’90 con Paolo Di Canio. Ma vi ricordate chi c’è stato dopo l’ex calciatore della Lazio? Ecco tutti i nomi degli italiani che hanno giocato con la maglia del West Ham. Paolo Di Canio, il più amato ANSA/EPA/TOBY MELVILLE Paolo Di Canio con la maglia del West Ham esulta dopo un gol in FA Cup contro il Charlton ad Upton Park, Londra, Regno Unito, 26 dicembre 2000 Il primo “italian-boy” a vestire la casacca del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gianlucaè ufficialmente un nuovo calciatore delHam. L’attaccante della Nazionale è volato in Inghilterra sarà l’ottavo calciatore italianodegli Hammers. Un legame quello tra il club di Londra e i calciatoriche parte da lontano, dalla fine degli anni ’90 con Paolo Di. Ma vi ricordate chi c’è stato dopo l’ex calciatore della Lazio? Ecco tutti i nomi degliche hanno giocato con la maglia delHam. Paolo Di, il più amato ANSA/EPA/TOBY MELVILLE Paolo Dicon la maglia delHam esulta dopo un gol in FA Cup contro il Charlton ad Upton Park, Londra, Regno Unito, 26 dicembre 2000 Il primo “italian-boy” a vestire la casacca del ...

hongphu242 : Gianluca Scamacca officially becomes a West Ham player. He is another Italian who plays for West Ham after Paolo Di… - Bua3La : RT @GoalItalia: Paolo Di Canio, 1998-2003 ?? David Di Michele, 2008/2009 Marco Borriello, 2014 Simone Zaza, 2016/2017 Gianluca #Scamacca, 2… - Madfoot51 : Scamacca digne successeur de Di Canio ? - infoitsport : Scamacca al West Ham: Forever Blowing Bubbles sulla scia di Di Canio e Diamanti - MauOrbez1887 : RT @GoalItalia: Paolo Di Canio, 1998-2003 ?? David Di Michele, 2008/2009 Marco Borriello, 2014 Simone Zaza, 2016/2017 Gianluca #Scamacca, 2… -