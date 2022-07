Charlotte Flair: “Ho vietato alcuni spot nell’ultimo match di mio padre” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ric Flair è una delle leggend viventi della storia del wrestling. In questi giorni combatterà il suo ultimo incontro a Starrcast contro Jeff Jarrett contro Andrade e Jay Lethal. Al buon Ric non è mai mancato il coraggio ma l’età in questo caso conta! E la figlia Charlotte ha dichirato di come gli abbia vietato di effettuari alcuni spot in questo incontro, in questo caso parliamo di un dive al di fuori del ring. La prudenza non è mai troppa “Un sacco di ragazzi e ragazze giovane sbagliano ad eseguire questi dive e sono anche giovani. Se non era necessario farlo nel suo prime non è neanche ora. Questo è il punto.“ Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ricè una delle leggend viventi della storia del wrestling. In questi giorni combatterà il suo ultimo incontro a Starrcast contro Jeff Jarrett contro Andrade e Jay Lethal. Al buon Ric non è mai mancato il coraggio ma l’età in questo caso conta! E la figliaha dichirato di come gli abbiadi effettuariin questo incontro, in questo caso parliamo di un dive al di fuori del ring. La prudenza non è mai troppa “Un sacco di ragazzi e ragazze giovane sbagliano ad eseguire questi dive e sono anche giovani. Se non era necessario farlo nel suo prime non è neanche ora. Questo è il punto.“

