Canone TV abolito in Francia

Emmanuel Macron (da Facebook) Il vento di novità dalla Francia continua a soffiare. Dopo le notizie riguardanti l'imminente introduzione della rilevazione auditel anche per le piattaforme streaming, adesso nella Repubblica di Macron sale alla ribalta uno dei temi più controversi per quanto riguarda la tv pubblica, quello del Canone, con un cambiamento epocale: già da quest'anno quello francese sarà cancellato. La decisione è stata presa dall'Assemblea Nazionale, nonostante diversi voti sfavorevoli e numerose astensioni. Per la ministra della Cultura Rima Abdul Malak questa scelta era necessaria perchè la tassa era ormai "obsoleta e inadatta", come riporta Repubblica, e soprattutto i soldi risparmiati aumenteranno il potere d'acquisto della popolazione in un momento così delicato dal punto di vista dell'inflazione. Il Canone, che ...

