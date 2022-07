Campania, il vaiolo delle scimmie si sta diffondendo: 14 i casi. “Occhio alle vescicole” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si chiama vaiolo delle scimmie la nuova emergenza sanitaria globale. Anche in Campania i casi sono in crescita: oggi sono 14. L’ospedale Cotugno di Napoli sta organizzando un controllo ad hoc per monitorare la diffusione del contagio e contenerlo. Il primo campanello d’allarme è la comparsa di vescicole sul corpo, in particolare nelle parti intime. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si chiamala nuova emergenza sanitaria globale. Anche insono in crescita: oggi sono 14. L’ospedale Cotugno di Napoli sta organizzando un controllo ad hoc per monitorare la diffusione del contagio e contenerlo. Il primo campanello d’allarme è la comparsa disul corpo, in particolare nelle parti intime. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

