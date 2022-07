Benevento Città Spettacolo, al via la vendita dei biglietti per i concerti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” rende noto che sono in vendita i biglietti per i seguenti eventi della 43^ edizione: Nino D’Angelo: Il Poeta che non sa parlare – 27 agosto ore 22:00, Piazza Risorgimento Che Trap: Lazza, Rhove e Geolier per la prima volta insieme – 28 agosto ore 22:30, Piazza Risorgimento PPP 3% con Anna Buonaiuto – 29 agosto ore 21:00, Teatro Romano Elisa, Back to the Future Live Tour – 30 agosto ore 22:00, Piazza Risorgimento (biglietti in vendita da giovedì 28 luglio) I biglietti possono essere acquistati presso: ALL NET SERVICE Via Lungocalore Manfredi di Svevia 25, Benevento 0824.42711 · www.i-ticket.it da lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’organizzazione del Festival “” rende noto che sono inper i seguenti eventi della 43^ edizione: Nino D’Angelo: Il Poeta che non sa parlare – 27 agosto ore 22:00, Piazza Risorgimento Che Trap: Lazza, Rhove e Geolier per la prima volta insieme – 28 agosto ore 22:30, Piazza Risorgimento PPP 3% con Anna Buonaiuto – 29 agosto ore 21:00, Teatro Romano Elisa, Back to the Future Live Tour – 30 agosto ore 22:00, Piazza Risorgimento (inda giovedì 28 luglio) Ipossono essere acquistati presso: ALL NET SERVICE Via Lungocalore Manfredi di Svevia 25,0824.42711 · www.i-ticket.it da lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – ...

