ATP Umago: Sinner esordio ok con Munar. Ai quarti troverà Carballes Baena (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al ritorno in campo dopo la pausa post Wimbledon, Jannik Sinner supera in due set Jaume Munar e accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago. L’altoatesino sfiderà Roberto Carballes Baena che oggi ha battuto in rimonta il favorito Alex Molcan. Ancora non il miglior Sinner, ma sufficiente per battere Munar Inizio difficile e confuso da parte di entrambi: prima Munar apre i giochi cedendo subito la battuta a Sinner con due doppi falli consecutivi e poi l’altoatesino lo imita restituendogliela sempre con un doppio errore. Nel corso del set il tennista spagnolo cerca di variare molto il suo gioco – a cominciare dal frequente serve and volley con cui cerca di non dare punti di riferimento in risposta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al ritorno in campo dopo la pausa post Wimbledon, Janniksupera in due set Jaumee accede aidi finale dell’ATP 250 di. L’altoatesino sfiderà Robertoche oggi ha battuto in rimonta il favorito Alex Molcan. Ancora non il miglior, ma sufficiente per battereInizio difficile e confuso da parte di entrambi: primaapre i giochi cedendo subito la battuta acon due doppi falli consecutivi e poi l’altoatesino lo imita restituendogliela sempre con un doppio errore. Nel corso del set il tennista spagnolo cerca di variare molto il suo gioco – a cominciare dal frequente serve and volley con cui cerca di non dare punti di riferimento in risposta ...

Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - FiorinoLuca : Giulio #Zeppieri vola ai quarti di finale di Umago! Dopo la prima vittoria a livello ATP, in Croazia supera anche… - Eurosport_IT : 6-4 6-4 e torna il sorriso, Jannik Sinner vola ai quarti ?????? Il report del match ?? #EurosportTENNIS | #ATP |… - Tennis_Ita : ATP 250 Umago, buon rientro per Sinner: doma Munar e passa il turno - sportface2016 : #ATPUmag #Umagopen | Jannik #Sinner torna con una vittoria. Superato Jaume #Munar: è nei quarti -