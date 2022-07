Atletico: l’Atletico non ha portieri e Iago Herrrern è sul mercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 22:37:19 Calcio spagnolo: lun il portiere si rompe nell’Atletico. Il L’infortunio di Julen Agirrezabalache subirà un intervento chirurgico per una frattura al terzo metacarpo della mano destra, da questa estate lascia Valverde con problemi l’allenatore non ha potuto contare nemmeno su Unai Simón, che soffre di una tendinopatia sovraspinata alla spalla destra, segue un piano di preparazione specifico e si allena fuori dal gruppo. Agirrrezabala avrebbe iniziato all’inizio del campionato contro il Maiorca per garantire il miglior recupero possibile a Simón. Atletico ha perso i portieri e ha messo sul mercato Iago Herrern, uno dei suoi ex portieri. Il portiere, che a gennaio compirà 35 anni, si è separato alla fine della scorsa stagione da Al-Raed in campionato saudita e ora ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 22:37:19 Calcio spagnolo: lun il portiere si rompe nell’. Il L’infortunio di Julen Agirrezabalache subirà un intervento chirurgico per una frattura al terzo metacarpo della mano destra, da questa estate lascia Valverde con problemi l’allenatore non ha potuto contare nemmeno su Unai Simón, che soffre di una tendinopatia sovraspinata alla spalla destra, segue un piano di preparazione specifico e si allena fuori dal gruppo. Agirrrezabala avrebbe iniziato all’inizio del campionato contro il Maiorca per garantire il miglior recupero possibile a Simón.ha perso ie ha messo sulHerrern, uno dei suoi ex. Il portiere, che a gennaio compirà 35 anni, si è separato alla fine della scorsa stagione da Al-Raed in campionato saudita e ora ...

