Andreas Muller contro Amici per l’uscita di Veronica Peparini? Ecco cosa ha detto

(Di mercoledì 27 luglio 2022) In queste ore,, compagno di, ha pubblicato un contenuto su Instagram che sembra essere una vera e propria stoccatalo staff di. Come tutti i fan della trasmissione, ormai, sapranno, l’insegnante di danza è stata fatta fuori dal cast della prossima edizione. Al suo posto, infatti, arriverà il ballerino L'articolo proviene da KontroKultura.

DonnaGlamour : Veronica Peparini fuori da Amici? La “strana” dedica di Andreas Muller: “Vivrai per sempre di danza” - BITCHYFit : Peparini fuori da Amici: lo strano commento di Andreas Muller - MondoTV241 : Andreas Muller, messaggio di stima e amore verso Veronica Peparini ?? Cosa ne pensate? #andreasmuller… - occhio_notizie : Peparini fuori da Amici: il misterioso commento di Andreas Muller che fa riflettere. Per quale motivo la maestra di… - zazoomblog : Peparini fuori da Amici: lo strano commento di Andreas Muller - #Peparini #fuori #Amici: #strano -

Fanpage.it

La dedica dia Veronica Peparini ' Sei arte e danza in tutte le tue forme. Sei autentica. Sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una ...A intervenire sulla notizia è sceso in campo anche il compagno della ballerina e coreografa. Con una storia su instagram il professionista del talent della De Filippi ha voluto ... Andreas Muller: Sei Veronica Peparini e vivrai per sempre di danza, ma fuori da Amici Una particolare dedica di Andrea Muller confermerebbe che Veronica Peparini non parteciperà più ad Amici dal prossimo anno ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-bdaffe2f-8d6-675b-e56d-fa5413aefc5 ...