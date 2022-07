Video, Dybala: ''La Juve? Non ero parte del progetto futuro'' (Di martedì 26 luglio 2022) In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, Paulo Dybala svela i motivi della sua rottura con la ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, Paulosvela i motivi della sua rottura con la ...

Dybala: 'L'Inter non mi ha tradito. Se segno alla Juventus non esulto' "Non mi sono sentito tradito dall'Inter. Ho un bel rapporto con Marotta, ma quando è arrivato a Torino il general manager della Roma, Pinto, le cose sono cambiate". Così Paulo Dybala, nel giorno della presentazione come nuovo giocatore giallorosso. L'attaccante argentino, lungamente avvicinato al club nerazzurro dalle voci di mercato, ha poi parlato del divorzio con la ... Roma, rivedi la conferenza stampa di Dybala (VIDEO) "A me e Mourinho piace vincere". Si presenta così Paulo Dybala nel corso della conferenza stampa di presentazione a Trigoria. "La mia miglior versione Lavoro per quello. Spero sia così. Ci sono tante ...