Torino, Lukic verso il rinnovo (Di martedì 26 luglio 2022) Il Torino si prepara al rinnovo di Sasa Lukic: come riferisce Tuttosport, sono già partite le trattative per prolungare il contratto... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Ilsi prepara aldi Sasa: come riferisce Tuttosport, sono già partite le trattative per prolungare il contratto...

Torino, Lukic verso il rinnovo Commenta per primo Il Torino si prepara al rinnovo di Sasa Lukic : come riferisce Tuttosport , sono già partite le trattative per prolungare il contratto fino al 2026 con opzione unilaterale a favore del club granata per ... Torino, Ricci: 'Siamo da Europa, Lukic mi aiuta a migliorare' Commenta per primo Il centrocampista del Torino Samuele Ricci ha presentato così la nuova stagione: 'Dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma ... Chiedo sempre di più a me stesso, Lukic mi ha aiutato ... Seck a Torino Channel: "Devo migliorare nella finalizzazione. Juric come un padre" L'esterno offensivo del Torino Demba Seck è stato intervistato da Torino Channel. Queste le sue dichiarazioni. Come ti senti a 4 giorni dalla fine del ritiro "Siamo ...