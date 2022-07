Simulazione seggi dell'Istituto Cattaneo: "Maggioranza comoda per il centrodestra" (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Una "confortevole Maggioranza" per il centrodestra. È quella che emerge dalla Simulazione fatta dall'Istituto Cattaneo per le elezioni politiche del 25 settembre. Secondo l'analisi pubblicata oggi, che segue un metodo ibrido risultante dall'incrocio dei dati reali dei flussi delle Europee del 2019 con gli esiti dei sondaggi sulle intenzioni di voto condotti negli ultimi giorni, la coalizione di centrodestra composta da Lega, FdI e FI sarebbe in vantaggio su un centrosinistra composto - ma la cosa è da vedere - da Pd, LeU e Sinistra italiana, Verdi, Azione, Italia Viva e Insieme per il Futuro. Nella quota proporzionale, il centrodestra viaggerebbe attorno al 46 per cento, il centrosinistra al 36 per cento e M5s, da solo, avrebbe l'11 per cento. ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Una "confortevole" per il. È quella che emerge dallafatta dall'per le elezioni politiche del 25 settembre. Secondo l'analisi pubblicata oggi, che segue un metodo ibrido risultante dall'incrocio dei dati reali dei flussie Europee del 2019 con gli esiti dei sondaggi sulle intenzioni di voto condotti negli ultimi giorni, la coalizione dicomposta da Lega, FdI e FI sarebbe in vantaggio su un centrosinistra composto - ma la cosa è da vedere - da Pd, LeU e Sinistra italiana, Verdi, Azione, Italia Viva e Insieme per il Futuro. Nella quota proporzionale, ilviaggerebbe attorno al 46 per cento, il centrosinistra al 36 per cento e M5s, da solo, avrebbe l'11 per cento. ...

you_trend : Simulazione YouTrend per @SkyTG24 elaborata a partire dai dati del nostro sondaggio pubblicato ieri: in tutti e tre… - Filoteo801 : Una 'confortevole maggioranza' per il centrodestra ?????? Che Dio ce ne scampi se il “centrodestra” e fatto ancora da… - telodogratis : Simulazione seggi dell’Istituto Cattaneo: “Maggioranza comoda per il centrodestra” - fisco24_info : Simulazione seggi dell'Istituto Cattaneo: 'Maggioranza comoda per il centrodestra' : AGI - Una 'confortevole maggio… - MoniShantiRani : RT @you_trend: Simulazione YouTrend per @SkyTG24 elaborata a partire dai dati del nostro sondaggio pubblicato ieri: in tutti e tre gli scen… -