Ritrovato a Ventimiglia Adriano Pacifico | scomparso durante il Cammino di Santiago | perché si erano perse le sue tracce

(Di martedì 26 luglio 2022), cuoco di 32 anni di Bastiglia (in provincia di Modena), è stato rintracciato alla stazione didalla Polizia ferroviaria.era partito da Modena il 20 giugno per intraprendere in bici ildi. Poi l’11 luglio l’ultimo contatto con la famiglia, videochiamata da Tolone tramite il telefono di un conoscente dopo che il suo si era rotto. Da lì la decisione di denunciarne la scomparsa, poi ritirata dalla stessa madre una volta riconosciuta la firma del figlio sul registro di un ostello nel sud della Francia, dove avrebbe pernottato il 19 luglio. Finalmente questa mattina, 26 luglio, il 32enne è stato riconosciuto dagli agenti della Polfer sulla banchina del binario 7, dopo un viaggio in treno da Marsiglia a Mentone, intrapreso proprio dopo ...

E' stato rintracciato alla stazione didalla Polfer. 'Non sapevo mi cercassero', le parole pronunciate dal giovane.il giovane scomparso L'uomo era partito in bici lo scorso ...Gli agenti della Polfer dihannoquesta mattina nella stazione di confine Adriano Pacifico, il 32enne di Bastiglia (Modena) partito dall'Emilia in bicicletta per compiere il cammino di Compostela, di cui ...Andrea Pacifico, di professione cuoco, era sparito lo scorso 11 luglio dopo aver intrapreso il cammino per Compostela ...Gli agenti della Polfer di Ventimiglia hanno ritrovato questa mattina nella stazione di confine, il 32enne di Bastiglia (Modena) partito dall'Emilia in ...