Quella miniera d’oro del Colosseo | ecco quanto Pil genera per l’Italia da solo

Roma, 26 lug – Il Colosseo, una fonte inesauribile di ricchezza per il Pil dell'Italia, almeno stando agli ultimi dati pubblicati sull'Agi. Colosseo e Pil dell'Italia: ecco quanto produce È scontato ma lo diciamo tutto: sono tanti soldi. Ma tanti. Stiamp parlando del monumento che, da anni, genera più incassi nelle biglietterie italiane. ecco perché il Colosseo è una miniera d'oro per il Pil dell'Italia. Perché, da solo, fornisce circa 1,4 miliardi di euro all'economia italiana. Il valore sociale – come attrazione turistico culturale – è ancora più impressionante: 77 miliardi di euro. La stima viene da uno studio di Deloitte Central Mediterranean, condotto da una ...

