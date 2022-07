Pogba fuori? La Juve accelera su Paredes. Ecco come può arrivare (Di martedì 26 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

LilloGiordano2 : Con pogba fuori 40-60 giorni (da valutare), la Juve ad oggi è -meno Chiellini De ligt e dybala - più Bremer Gatti e… - Cucciolina96251 : RT @marcoconterio: ?? ? ? L'infortunio al menisco e la successiva operazione a cui si sottoporrà Paul #Pogba lo costringeranno fuori per un… - onestidal_1908 : Bobbà già spaccato e fuori per 2 mesi ?????? Gobbi, vi do un consiglio da amico: ritiratevi finchè siete in tempo. #Pogba - sportli26181512 : Pogba fuori? La Juve accelera su Paredes. Ecco come può arrivare: Pogba fuori? La Juve accelera su Paredes. Ecco co… - ZonaBianconeri : RT @TgrRaiPiemonte: #Juventus, infortunio al menisco per @paulpogba, il francese fuori due mesi. -