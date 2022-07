Pogba, che tegola: si opera al ginocchio. Ecco i tempi di recupero (Di martedì 26 luglio 2022) Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Paul Pogba: il centrocampista francese, fresco di ritorno in maglia bianconera, dovrà sottoporsi ad un'operazione al menisco dopo aver accusato un... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 26 luglio 2022) Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Paul: il centrocampista francese, fresco di ritorno in maglia bianconera, dovrà sottoporsi ad un'zione al menisco dopo aver accusato un...

romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di #Pogba: il francese è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno e… - _Morik92_ : Più che in USA, la #Juve doveva andare in tournèe a Lourdes. Grande sfortuna con #Pogba!!! - FiorinoLuca : Tanto per intenderci: l’infortunio al menisco è traumatico. Preparazione de che? ?? #Pogba - RaphaDelpiero : RT @AntonioCorsa: Due cose su Pogba: era il ginocchio sano e no, non c'entra la preparazione. Il rammarico è che questo problema (menisco l… - URisorto : @xelaciro7 e che cazzo c’entra mo avete preso un rottame e lo state facendo passare per il pogba di 8 anni fa -