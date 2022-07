Piazza Affari in rosso, banche in focus (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il comparto bancario spinge al ribasso Piazza Affari: il -3,1% di Banco Bpm, il -2,78% di Bper Banca, il -1,85% di Intesa Sanpaolo ed il -0,4% di UniCredit (che domani presenterà i conti) hanno spinto al ribasso il Ftse Mib che, al termine della seconda seduta della settimana, è sceso a 21.159,98 punti (-1,04%). Alla vigilia del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve, i titoli degli istituti di credito sono stati spinti al ribasso dalle prese di beneficio e dalle indicazioni sotto le stime arrivate dai numeri della svizzera Ubs. Per quanto riguarda la banca centrale Usa, “riteniamo che i banchieri centrali del Fomc voteranno per un rialzo di 75 pb per non pesare troppo sull’economia americana”, ha detto Filippo Diodovich, Senior market strategist di IG Italia. Con il petrolio alla seconda seduta consecutiva di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il comparto bancario spinge al ribasso: il -3,1% di Banco Bpm, il -2,78% di Bper Banca, il -1,85% di Intesa Sanpaolo ed il -0,4% di UniCredit (che domani presenterà i conti) hanno spinto al ribasso il Ftse Mib che, al termine della seconda seduta della settimana, è sceso a 21.159,98 punti (-1,04%). Alla vigilia del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve, i titoli degli istituti di credito sono stati spinti al ribasso dalle prese di beneficio e dalle indicazioni sotto le stime arrivate dai numeri della svizzera Ubs. Per quanto riguarda la banca centrale Usa, “riteniamo che i banchieri centrali del Fomc voteranno per un rialzo di 75 pb per non pesare troppo sull’economia americana”, ha detto Filippo Diodovich, Senior market strategist di IG Italia. Con il petrolio alla seconda seduta consecutiva di ...

