Nascondeva droga e armi in casa, l'ex fa scattare l'allarme: arrestato (Di martedì 26 luglio 2022) Roma. Oltre a nascondere in casa droga e armi, terrorizzava con i proprio atteggiamenti ossessivi e minacciosi l'ex compagna che ha poi trovato il coraggio di denunciare tutto. Ora pero i suoi giochi sono finiti e l'uomo, un 41enne romano, è stato arrestato. I Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa— emessa dal Gip del Tribunale di Roma — e arrestato un romano di 41 anni, incensurato, gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

