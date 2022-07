Napoli, ecco Kim Min-jae: visite mediche, firma e clausola rescissoria (Di martedì 26 luglio 2022) Il Napoli ha finalmente il dopo Koulibaly, volato nelle scorse settimane alla volta di Londra per giocare con il Chelsea. Nella giornata di martedì è arrivato in Italia Kim Min-jae, difensore coreano ex Fenerbahce, per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto con il Napoli. Espletati tutti gli obblighi burocratici poi raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro per iniziare a prendere confidenza con Spalletti e la squadra. Fondamentale nella trattativa è stata la volontà del giocatore che ha rotto gli indugi alla fine della scorsa settimana, dando mandato al suo entourage di chiudere la trattativa con il Napoli. Subito dopo il sudcoreano ha deciso di lanciare in prima persona un segnale inequivocabile, pubblicando sui social network un messaggio di ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Ilha finalmente il dopo Koulibaly, volato nelle scorse settimane alla volta di Londra per giocare con il Chelsea. Nella giornata di martedì è arrivato in Italia Kim Min-jae, difensore coreano ex Fenerbahce, per svolgere ledi rito e poire il contratto con il. Espletati tutti gli obblighi burocratici poi raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro per iniziare a prendere confidenza con Spalletti e la squadra. Fondamentale nella trattativa è stata la volontà del giocatore che ha rotto gli indugi alla fine della scorsa settimana, dando mandato al suo entourage di chiudere la trattativa con il. Subito dopo il sudcoreano ha deciso di lanciare in prima persona un segnale inequivocabile, pubblicando sui social network un messaggio di ...

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - AlfredoPedulla : Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? - DavidPuente : Ecco che cosa ha ospitato Napoli. - __homebody__ : RT @AlfredoPedulla: Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? https… - Baruchkelvin14 : RT @DiMarzio: ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? -