Mostra del cinema di Venezia | tutte le star che vedremo sul red carpet

Si è conclusa la conferenza stampa di presentazione della 79ma Mostra Internazionale del cinema di Venezia e possiamo dare uno sguardo alle star che arriveranno al Lido di Venezia. Quali star internazionali vedremo sul red carpet? Molte le star Internazionali, la grande Sigourney Weaver e Joel Edgerton per Master Gardener di Paul Schrader, il premio Oscar Christoph Waltz, il quattro volte candidato all'Oscar Willem Dafoe, Rachel Brosnahan e Benjamin Bratt per Dead for a Dollar di Walter Hill, Casey Affleck e Zooey Deschanel per Dreamin' Wild di Bill Polhad, Shia LaBeouf per Pearl di Ti West (nel cast anche Anya Taylor–Joy), la belga Virginie Efira, cast stellare per The Son di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa ...

