Molte minacce di rottura, molti “potrei correre da solo”: ma si va verso il classico centrodestra vs centrosinistra (Di martedì 26 luglio 2022) Già ieri mattina Matteo Renzi annunciava che avrebbe fatto corsa solitaria, senza infilarsi in una Santa Alleanza a guida Pd; salvo poi far sapere all’ora di cena che si era confrontato con Calenda, trovando elementi di intesa. Invece Calenda smentiva il pour parler con Renzi, ma confermava l’arrivo in Azione dei tre ministri che hanno lasciato Forza Italia, Carfagna, Gelmini e Brunetta, e aggiungeva che un partito come il suo aveva a questo punto tutto l’interesse a presentarsi da solo al voto, avendo sicuramente i numeri per portare un’ampia rappresentanza in Parlamento. Però faceva capire che poteva, certo, confrontarsi con il Pd soprattutto per le battaglie nei collegi uninominali, in cui senza accordo ampio nell’area progressista il centrodestra farà bottino pieno. Porte aperte nel Pd Purché sia chiaro – aggiungeva Calenda – che il ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Già ieri mattina Matteo Renzi annunciava che avrebbe fatto corsa solitaria, senza infilarsi in una Santa Alleanza a guida Pd; salvo poi far sapere all’ora di cena che si era confrontato con Calenda, trovando elementi di intesa. Invece Calenda smentiva il pour parler con Renzi, ma confermava l’arrivo in Azione dei tre ministri che hanno lasciato Forza Italia, Carfagna, Gelmini e Brunetta, e aggiungeva che un partito come il suo aveva a questo punto tutto l’interesse a presentarsi daal voto, avendo sicuramente i numeri per portare un’ampia rappresentanza in Parlamento. Però faceva capire che poteva, certo, confrontarsi con il Pd soprattutto per le battaglie nei collegi uninominali, in cui senza accordo ampio nell’area progressista ilfarà bottino pieno. Porte aperte nel Pd Purché sia chiaro – aggiungeva Calenda – che il ...

