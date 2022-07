Marmolada, 5 turisti francesi salvati: scalavano il versante vietato dopo il crollo. Rischiano la denuncia (Di martedì 26 luglio 2022) Si erano incamminati nel pomeriggio di sabato 23 luglio lungo la via Don Chisciotte, sul versante veneto del ghiacciaio della Marmolada. Rimasti bloccati, i cinque turisti francesi hanno dovuto chiamare il soccorso alpino di Alta Fasse che è intervenuto nella notte con un elicottero. Come riportato dal Corriere del Veneto, stava calando la notte quando i cinque erano quasi arrivati alla vetta. Per scendere, hanno provato il versante trentino dove poco più di tre settimane fa un seracco si è distaccando uccidendo 11 persone. Quel percorso, però, è vietato a qualsiasi accesso. Nella zona, infatti, sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei resti delle vittime del crollo del 3 luglio che riprenderanno entro la fine della settimana. Nei prossimi giorni, la ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Si erano incamminati nel pomeriggio di sabato 23 luglio lungo la via Don Chisciotte, sulveneto del ghiacciaio della. Rimasti bloccati, i cinquehanno dovuto chiamare il soccorso alpino di Alta Fasse che è intervenuto nella notte con un elicottero. Come riportato dal Corriere del Veneto, stava calando la notte quando i cinque erano quasi arrivati alla vetta. Per scendere, hanno provato iltrentino dove poco più di tre settimane fa un seracco si è distaccando uccidendo 11 persone. Quel percorso, però, èa qualsiasi accesso. Nella zona, infatti, sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei resti delle vittime deldel 3 luglio che riprenderanno entro la fine della settimana. Nei prossimi giorni, la ...

