La vela riparte al Circolo Nautico Posillipo

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prende oggi il via al, il Raduno Tecnico Federale per le classi ILCA 6 ed ILCA 4, programmato dalla Federazione Italiana– V Zona. 13 i ragazzi convocati delle categorie Under 16 e Under 19 che si seguiranno il fitto programma di allenamento, divisi in 2 gruppi (ILCA 6 – 26 e 27 luglio e ILCA 4 – 28, 29 e 30 luglio), sotto la guida del Tecnico Federale Alp Alpagut, coadiuvato dagli istruttori Antonio Petroli e Maria Francesca Autiero. Il raduno, organizzato dal Consigliere allaMarilisa Varrone, è la prima iniziativa del neoeletto Presidente del, Aldo Campagnola. “Considero questo raduno”, commenta Marilisa Varrone, “un atto importante di rilancio dellain questo ...

Le gare si svolgeranno nella giornata di sabato 30 luglio, mentre la premiazione avverrà il giorno dopo, al termine della messa pomeridiana in Cattedrale che concluderà i festeggiamenti religiosi.