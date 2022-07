mdeligt_04 : Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera. Grazie a tutta la “famiglia” bianconera, al club, agli… - AlfredoPedulla : #Bremer: un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’#Inter offre 30 più bonus più #Casadei. La #Juve ora… - FcInterNewsit : ? Perdere Bremer dopo mesi di trattativa e lasciarlo alla Juve è già di per sé difficile da accettare. Ora tutto di… - FlashJ18 : RT @cmdotcom: #Juve, tutto sul vice #Vlahovic: #Allegri vuole #Morata, tra le alternative si infiamma la pista che porta a #Werner https://… - cmdotcom : #Juve, tutto sul vice #Vlahovic: #Allegri vuole #Morata, tra le alternative si infiamma la pista che porta a #Werner -

Tutto Juve

... ma poi ci avevano spiegato anche il Polpo respingevae tutti perché voleva solo la Juventus e Torino, dove si era trovato benissimo. È presto per dirlo e non è un menisco che può far cadere un ...Siparietto alla Juventus , ildurante un allenamento. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della squadra e mostra ... "Quando ero alla...": De Ligt al Bayern, la frase rubata che ... Austini (Il Tempo): "Sulla non totale convinzione della Juve per Zaniolo c'è lo spiraglio di andare... Per il 9 azzurro non c'era posto ma i club di A hanno tante Editoriale di Marco Conterio. Dalla grande opportunità per l'Italia di Scamacca al West Ham alla battaglia di Mancini su Gnonto e gli altri.LE PAROLE – «Chiariamo un concetto base: allenamento più duro non significa migliore, altrimenti faremmo allenare i calciatori come i Marines. La Juve è un club evoluto, queste parole mi sembrano stra ...