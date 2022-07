I social network sono morti: le persone sono state sostituite dai contenuti (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi l'imperativo è coinvolgere gli utenti con contenuti di intrattenimento. La missione iniziale di connettere le persone in tutto il mondo non rende più abbastanza.... Leggi su dday (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi l'imperativo è coinvolgere gli utenti condi intrattenimento. La missione iniziale di connettere lein tutto il mondo non rende più abbastanza....

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi torna a parlare sui social: 'In ospedale compongo, la mia malattia diventerà una melodia'. Il music… - PietroBiase : Come creare una campagna B2B sui social network - cheaterbag : RT wireditalia 'La compagnia madre del social network ha perso il 25% in borsa e si è rifiutata di fare previsioni… - riola77 : RT @teamjselassie: Nuovo appuntamento con Lawpills ?? Martedì 26 luglio ore 18.30 Argomento : stalking e atti persecutori anche via social… - sc_relesterne : La nostra identità digitale è quella che esibiamo online soprattutto sui social network. @guidoscorza a #privacytoday ?? -