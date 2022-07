Honda Civic Type R - In pista va sempre forte - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 luglio 2022) C'è chi dice che il 2.0 turbobenzina V-Tec sarà in grado di erogare 340 cavalli, chi 350, chi 360, o forse di più. Per ora, dobbiamo accontentarci di sapere che la nuovaR sarà la più potente di. Per ammazzare il tempo, in attesa che dalle segrete della casa giapponese rivelino i numeri ufficiali, posso scendere (un po') più in dettaglio, per scoprire cosa saprà offrire questa hot hatch che strizza l'occhio a un passato gloriosissimo, cominciato nel 1992 con la sempiterna NSX R. E provare a raccontarvi qualche impressione ricavata in un paio di giri infuocati al circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV), con Néstor Girolami, pilotaWtcc, alla guida. Aerodinamica ed esterni. Cominciamo dalle misure: rispetto allanormale, laR è ...