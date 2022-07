Guenda Goria parla dopo l’intervento: “Proverò ancora ad avere un figlio” (Di martedì 26 luglio 2022) Un periodo difficile per Guenda Goria, che ha subito la rimozione di una tuba dovuto ad un’inaspettata gravidanza extrauterina. dopo gli ultimi controlli in ospedale, ora l’ex gieffina è finalmente a casa e si concentra sui pensieri positivi, consapevole di poter contare sull’affetto dei fan, della famiglia e del compagno Mirko Gancitano. In un’intervista concessa a “Fanpage”, la giovane ha raccontato come si sente: “Mentalmente ora mi sento meglio. Sto riscoprendo un forte attaccamento alla vita, perché ho rischiato di perderla. Sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell’uomo che amo. Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito”. (continua a leggere ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) Un periodo difficile per, che ha subito la rimozione di una tuba dovuto ad un’inaspettata gravidanza extrauterina.gli ultimi controlli in ospedale, ora l’ex gieffina è finalmente a casa e si concentra sui pensieri positivi, consapevole di poter contare sull’affetto dei fan, della famiglia e del compagno Mirko Gancitano. In un’intervista concessa a “Fanpage”, la giovane ha raccontato come si sente: “Mentalmente ora mi sento meglio. Sto riscoprendo un forte attaccamento alla vita, perché ho rischiato di perderla. Sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell’uomo che amo. Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subitodi aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito”. (continua a leggere ...

