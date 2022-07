“GF VIP” 7 | Orietta Berti rivela se litigherà con Sonia Bruganelli | confessione a sorpresa

(Di martedì 26 luglio 2022)saranno le nuove opinioniste della settima edizione del “GF VIP“. La scelta di Alfonso Signorini è ricaduta su di loro. La famosa cantante sostituirà Adriana Volpe, opinionista della passata edizione. Confermata, invece,, nonostante i rumors la volessero lontana dal “Grande Fratello Vip“. Le due opinioniste litigheranno? È stata proprio la cantante a rispondere in prima persona a questa domanda. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) “GF Vip” 7, chi non ci sarà sicuramente tra i concorrenti: bruttaper i fan Tutto sulla settima edizione del “GF VIP” Il “Grande Fratello VIP” è la versione del famoso reality show dedicata ai personaggi noti. Il programma va in onda su Canale 5 ...

blogtivvu : GF Vip 7, cosa aspettarci da Orietta Berti? La futura opinionista svela se vedremo liti con Sonia Bruganelli #gfvip - IsaeChia : #GfVip 7, Orietta Berti: “Se io e Sonia Bruganelli litigheremo? Dipenderà da…” La nuova opinionista del reality ha… - infoitcultura : Orietta Berti senza peli sulla lingua al GF Vip 7: “Tutto quello che penso” - tuttopuntotv : Orietta Berti senza peli sulla lingua al GF Vip 7: “Tutto quello che penso” #gfvip #gfvip7 #OriettaBerti - corrierebologna : Orietta Berti sarà una delle commentatrici del «Grande Fratello Vip», Iva Zanicchi sarà concorrente a nella trasmis… -

GF7:Berti e il futuro ruolo di opinionista: cosa aspettarci In questa sua nuova esperienza televisivaBerti non potrà contare sulla costante e fedele presenza del figlio Otis . ......sarà preso daBerti, che ha lasciato The Voice Senior. I possibili concorrenti di questa edizione Da settimane circolano in rete diversi nomi dei presunti concorrenti del Grande Fratello. ...Per il Grande Fratello Vip, che tornerà solo a settembre, sembrano essere già in atto i primi cambiamenti. Secondo l’Investigatore ...Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da "Investigatore social", la settima edizione del "Grande Fratello Vip" ha ricevuto un piccolo slittamento.