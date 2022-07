(Di martedì 26 luglio 2022) Londra, 26 lug. (Adnkronos) - LadelTV del Sun Kate McCann è svenuta inmentre ospitava il secondosulla leadership dei Tory in Gran Bretagna fra la ministra degli Esteri Lize l'ex cancelliere allo Scacchiere Rishi Sunak. La trasmissione è stata annullata e non riprenderà, su consiglio dei medici, anche se lasi è ripresa e si sente meglio. Nel momento in cui la McCann è svenuta, lastava rispondendo a una domanda: i video riportano un forte rumore nello studio e la ministra guardare sorpresa davanti a sé e dirigersi verso lapriva di sensi.

Gb: cancellato dibattito Truss-Sunnak, conduttrice talk sviene in diretta Londra, 26 lug. (Adnkronos) - La conduttrice del TalkTV del Sun Kate McCann è svenuta in diretta mentre ospitava il secondo dibattito sulla leadership dei Tory in Gran Bretagna fra la ministra degli..