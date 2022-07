Elezioni | Grillo non molla sui due mandati Saltano nomi storici del M5s | Fico | Bonafede e la Taverna Conte non può opporsi

(Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente della Camera,, non è ricandidabile. Con lui dovranno star fuori anche lae l'ex ministro dela giustizia,. Perchè? Semplice: è un no a tutto tondo quello di Beppea modificare la regola dei due, un niet che sbarra la strada anche a una 'microderoga' -idea accarezzata dai vertici- che salverebbe appena 3-4 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - pietroraffa : == Grillo:'L'Italia merita una legge dei due mandati, che vieti i cambi di casacca, una legge elettorale proporzion… - apocalittica : RT @luigivanti: Matteo Renzi annuncia che andrà alle elezioni da solo. Il campo largo di Letta si riduce ancora e, quindi, e' composto da G… - Piergiulio58 : In Onda, Di Maio svela il suo nuovo progetto politico e si aggrappa ancora a Mario Draghi. - 72pare : RT @luigivanti: Matteo Renzi annuncia che andrà alle elezioni da solo. Il campo largo di Letta si riduce ancora e, quindi, e' composto da G… -

...di esperienza gioverebbero al movimento" " Sul doppio mandato non c'è un diktat di Beppe, ... "Allesi parlerà di voto utile, o si vota Meloni o Letta, o Calenda che si propone, oppure ...Il limite dei due mandati "non è un diktat:ha sempre sostenuto questo principio, e io condivido il suo fondamento. Siamo in situazione ...fonte - è soprattutto lì che si vinceranno le". ...Le elezioni costringono gli eletti (che avevano felicemente toccato la maggioranza relativa alle ultime politiche) a meditare, e in fretta, su mantenere o perdere la poltrona. Una questione pregiudizi ...Il presidente della Camera, Fico, non è ricandidabile. Con lui dovranno star fuori anche la Taverna e l'ex ministro dela giustizia, Bonafede. Perchè Semplice: è un no a tutto tondo quello di Beppe Gr ...