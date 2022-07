Ecco il conto di Omicron: 451 vittime in sette mesi. Giù l’eccesso di mortalità (Di martedì 26 luglio 2022) I dati Nell’ultima ondata il rapporto tra vittime e contagi è stato dello 0,25% . Tra gennaio e maggio 4.717 deceduti per tutte le cause, in era pre Covid 4.498. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 luglio 2022) I dati Nell’ultima ondata il rapporto trae contagi è stato dello 0,25% . Tra gennaio e maggio 4.717 deceduti per tutte le cause, in era pre Covid 4.498.

