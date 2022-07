Dybala, un’accoglienza “imperiale” a Roma (Di martedì 26 luglio 2022) Al Palazzo della Civiltà è andato in scena il benvenuto di Dybala alla Roma, con tanto di presentazione di Dybala Un accoglienza quella di Paulo Dybala che nell’urbe probabilmente non si vedeva dai tempi dei trionfi degli imperatori. Al Palazzo della Civiltà, noto anche come Colosseo Quadrato, il talento argentino ha incontrato per la prima volta i suoi nuovi tifosi. Tra giochi di luce, cori, musiche con un sapore Zimmeriano (e devo dire che nella Roma del maestro Morricone suonano un po’… stridenti) la Joya ha parlato ai suoi nuovi tifosi, per poi congedarli sulle note di Venditti. Di seguito alcune sue dichiarazioni e immagini prese dalla piazza dal nostro inviato, Carlo Pranzoni. «Ho giocato tante volte contro la Roma. Sentire il vostro calore mi fa venire voglia di venire ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Al Palazzo della Civiltà è andato in scena il benvenuto dialla, con tanto di presentazione diUn accoglienza quella di Pauloche nell’urbe probabilmente non si vedeva dai tempi dei trionfi degli imperatori. Al Palazzo della Civiltà, noto anche come Colosseo Quadrato, il talento argentino ha incontrato per la prima volta i suoi nuovi tifosi. Tra giochi di luce, cori, musiche con un sapore Zimmeriano (e devo dire che nelladel maestro Morricone suonano un po’… stridenti) la Joya ha parlato ai suoi nuovi tifosi, per poi congedarli sulle note di Venditti. Di seguito alcune sue dichiarazioni e immagini prese dalla piazza dal nostro inviato, Carlo Pranzoni. «Ho giocato tante volte contro la. Sentire il vostro calore mi fa venire voglia di venire ...

CalcioNews24 : Dybala, un’accoglienza “imperiale” a Roma - Gleison_Top : Brividi per l'accoglienza di Paulo alla #Roma. Poi un commento a spezzare emozioni contrastanti: 'Laziale Ilary Blasi'. Sipario ?? #Dybala - Dedalus_13 : @juveobsessed Non credo, guarda che accoglienza, Dybala ha bisogno come il pane di un ambiente così - ale5_maggio : RT @Il_Mago_KK: Agli juventini diversamente abili sottolineano l’accoglienza di Dybala a Roma, spiego: per la Juve, club leggendario, Paulo… - 24GC24 : RT @Il_Mago_KK: Agli juventini diversamente abili sottolineano l’accoglienza di Dybala a Roma, spiego: per la Juve, club leggendario, Paulo… -

Dybala, un'accoglienza 'imperiale' a Roma Al Palazzo della Civiltà è andato in scena il benvenuto di Dybala alla Roma, con tanto di presentazione di Dybala Un accoglienza quella di Paulo Dybala che nell'urbe probabilmente non si vedeva dai tempi dei trionfi degli imperatori. Al Palazzo della Civiltà, noto anche come Colosseo Quadrato, il talento ... Roma, Dybala: 'Qui senza molti dubbi. Juve Via per scelta loro. Marotta..' Sull'accoglienza dei tifosi : 'Sono molto curioso di cosa ... ROMA DYBALA - Sull'esultanza in caso di gol contro la Juve alla terza ... È un club molto organizzato in tutti gli aspetti, sono molto ... ilBianconero Al Palazzo della Civiltà è andato in scena il benvenuto dialla Roma, con tanto di presentazione diquella di Pauloche nell'urbe probabilmente non si vedeva dai tempi dei trionfi degli imperatori. Al Palazzo della Civiltà, noto anche come Colosseo Quadrato, il talento ...Sull'dei tifosi : 'Sono molto curioso di cosa ... ROMA- Sull'esultanza in caso di gol contro la Juve alla terza ... Èclub molto organizzato in tutti gli aspetti, sono molto ... Dybala, accoglienza da re a Roma davanti a 10.000 tifosi: 'Siete incredibili' VIDEO