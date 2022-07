Dybala: «A Roma per vincere, ma per scudetto è presto. Se segno con la Juve non esulto» (Di martedì 26 luglio 2022) È il Dybala-day. Prima la presentazione ai media a Trigoria. Poi, questa sera, il bagno di folla al Palazzo della cività italiana, alias Colosseo Quadrato. L'argentino è... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 luglio 2022) È il-day. Prima la presentazione ai media a Trigoria. Poi, questa sera, il bagno di folla al Palazzo della cività italiana, alias Colosseo Quadrato. L'argentino è...

DiMarzio : #ASRoma | Domani la presentazione di #Dybala: il programma - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - mmaster16 : #Dybala #Roma @emilianoavanti Emilià vedi che SE PO FA' stasera per non deluderlo !! - manciullo : RT @SalJ80: Quindi #Dybala in conferenza conferma apertamente che #Zaniolo vuole lasciare la Roma. Che ?? vuole andare alla #Juve è un dato… -