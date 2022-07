Conte: “Voto utile tra Meloni e Letta? Ci sarà un terzo incomodo, il M5s con la sua agenda progressista e sociale” (Di martedì 26 luglio 2022) “Il pensiero unico dominante” sta già inserendo nella campagna elettorale il tema “del Voto utile”. “O si vota Meloni o si vota Letta, e poi in mezzo ci si mettono anche Calenda, Brunetta o Di Maio. Ci sarà una sorpresa, ci sarà un terzo incomodo: il Movimento 5 Stelle con la sua agenda progressista e sociale“. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in diretta su Facebook. “Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto”, ha aggiunto Conte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “Il pensiero unico dominante” sta già inserendo nella campagna elettorale il tema “del”. “O si votao si vota, e poi in mezzo ci si mettono anche Calenda, Brunetta o Di Maio. Ciuna sorpresa, ciun: il Movimento 5 Stelle con la sua“. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenendo in diretta su Facebook. “Saremo soli, saremo ilpolo, ilcampo, il campo giusto”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

