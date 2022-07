Chelsea Dumfries, ripartiti i contatti con l’Inter: la richiesta dei nerazzurri (Di martedì 26 luglio 2022) Il Chelsea non molla Dumfries, i Blues hanno riallacciato i contatti con l’Inter per l’esterno olandese Il Chelsea non molla Dumfries, i Blues hanno riallacciato i contatti con l’Inter per l’esterno olandese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre allo United anche la squadra di Tuchel sarebbe interessata a Dumfries. La richiesta dell’Inter è di 40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Ilnon molla, i Blues hanno riallacciato iconper l’esterno olandese Ilnon molla, i Blues hanno riallacciato iconper l’esterno olandese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre allo United anche la squadra di Tuchel sarebbe interessata a. Ladelè di 40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

