Camorra, la Dda chiede giudizio per 7 esponenti clan casertano (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia) ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone ritenute organiche al clan camorristico Piccolo-Letizia, operante nel casertano, in particolare nei comuni di Marcianise e Capodrise; l’udienza preliminare si terrà davanti al tribunale di Napoli (Gup Fabio Provvisier) il prossimo 29 settembre. I Piccolo-Letizia sono storicamente rivali dell’altro clan attivo da decenni a Marcianise, i Belforte, ma negli ultimi anni, complici alcune scarcerazioni e soprattutto le tante inchieste che hanno indebolito i Belforte, hanno ripreso forza sul territorio. Lo dimostra l’indagine della Dda di Napoli (sostituto Luigi Landolfi), che lo scorso cinque aprile portò in carcere per associazione camorristica, detenzione di armi e varie estorsioni con il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia) ha chiesto il rinvio aper sette persone ritenute organiche alcamorristico Piccolo-Letizia, operante nel, in particolare nei comuni di Marcianise e Capodrise; l’udienza preliminare si terrà davanti al tribunale di Napoli (Gup Fabio Provvisier) il prossimo 29 settembre. I Piccolo-Letizia sono storicamente rivali dell’altroattivo da decenni a Marcianise, i Belforte, ma negli ultimi anni, complici alcune scarcerazioni e soprattutto le tante inchieste che hanno indebolito i Belforte, hanno ripreso forza sul territorio. Lo dimostra l’indagine della Dda di Napoli (sostituto Luigi Landolfi), che lo scorso cinque aprile portò in carcere per associazione camorristica, detenzione di armi e varie estorsioni con il ...

anteprima24 : ** #Camorra, la #DDA chiede giudizio per 7 esponenti #Clan #Casertano ** - TeleCapriNews : Camorra e racket del pane: imponevano il pizzo ai commercianti per sostenere le mogli dei detenuti, 8 persone arres… - puntomagazine : Due uomini ritenuti vicini al Nuovo Clan Partenio minacciano un uomo per non farlo testimoniare o testimoniare il f… - Vitto2012 : RT @bruttapas: @ros_wn63 Nell'epoca pre Diego a Ferlaino mettevano le bombe sotto casa..mo' per qualche hashtag #A16 e qualche ragazzo che… - JSaltato : RT @bruttapas: @ros_wn63 Nell'epoca pre Diego a Ferlaino mettevano le bombe sotto casa..mo' per qualche hashtag #A16 e qualche ragazzo che… -