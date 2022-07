Calciomercato Bologna: accordo con il Rennes per Theate (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Bologna, accordo raggiunto con i francesi del Rennes per Theate: ai rossoblu andranno 24 milioni Il Bologna ha trovato un accordo con il Rennes per la cessione di Arthur Theate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club francese e i rossoblu hanno trovato l’intesa sul prezzo: al Bologna andranno 20 milioni più due di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)raggiunto con i francesi delper: ai rossoblu andranno 24 milioni Ilha trovato uncon ilper la cessione di Arthur. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club francese e i rossoblu hanno trovato l’intesa sul prezzo: alandranno 20 milioni più due di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

