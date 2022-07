Calcio femminile, Europei 2022: Inghilterra-Svezia 4-0. Padrone di casa in finale (Di martedì 26 luglio 2022) Gli Europei 2022 di Calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, martedì 26 luglio: nella prima sfida delle semifinali ad eliminazione diretta l’Inghilterra padrona di casa ha battuto la Svezia per 4-0, approdando così all’ultimo atto della competizione. In un primo tempo equilibrato è la zampata di Mead su assist vincente di Bronze a spaccare la partita al 34?, per l’1-0 con cui si va al riposo. Ad inizio ripresa i ruoli si invertono e l’Inghilterra raddoppia: al 48? è Mead a servire l’assist vincente a Bronze per il 2-0. Il triplo cambio svedese non sortisce effetti, mentre nell’Inghilterra al 57? entra Russo, che al 68? firma il 3-0. La Svezia si gioca gli ultimi cambi, ma al 76? Kirby ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Glidisono proseguiti inoggi, martedì 26 luglio: nella prima sfida delle semifinali ad eliminazione diretta l’padrona diha battuto laper 4-0, approdando così all’ultimo atto della competizione. In un primo tempo equilibrato è la zampata di Mead su assist vincente di Bronze a spaccare la partita al 34?, per l’1-0 con cui si va al riposo. Ad inizio ripresa i ruoli si invertono e l’raddoppia: al 48? è Mead a servire l’assist vincente a Bronze per il 2-0. Il triplo cambio svedese non sortisce effetti, mentre nell’al 57? entra Russo, che al 68? firma il 3-0. Lasi gioca gli ultimi cambi, ma al 76? Kirby ...

