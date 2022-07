ATP Umago 2022, Lorenzo Musetti supera Bedene, sarà derby con Cecchinato agli ottavi! (Di martedì 26 luglio 2022) In maniera un po’ più combattuta rispetto a quanto preventivato, ma Lorenzo Musetti porta a termine la missione. Il nativo di Carrara dà continuità al successo di Amburgo e debutta in maniera vincente sulla terra rossa di Umago, battendo lo sloveno Aljaz Bedene, nel torneo grazie al ranking protetto, per 6-2 3-6 6-1. L’azzurro è riuscito a far passare la mareggiata nella seconda frazione, quando il suo avversario stava giocando su una nuvola, facendo poi valere il suo talento. agli ottavi di finale il derby con Marco Cecchinato. La partita inizia subito in discesa per Lorenzo, che quasi non deve fare nulla per conquistare il break immediato: quattro errori in fila e l’azzurro, con una striscia di nove punti sui primi dieci della sfida, vola sul 2-0. I ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) In maniera un po’ più combattuta rispetto a quanto preventivato, maporta a termine la missione. Il nativo di Carrara dà continuità al successo di Amburgo e debutta in maniera vincente sulla terra rossa di, battendo lo sloveno Aljaz, nel torneo grazie al ranking protetto, per 6-2 3-6 6-1. L’azzurro è riuscito a far passare la mareggiata nella seconda frazione, quando il suo avversario stava giocando su una nuvola, facendo poi valere il suo talento.ottavi di finale ilcon Marco. La partita inizia subito in discesa per, che quasi non deve fare nulla per conquistare il break immediato: quattro errori in fila e l’azzurro, con una striscia di nove punti sui primi dieci della sfida, vola sul 2-0. I ...

