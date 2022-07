Atalanta | Palomino positivo a test antidoping

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – José Luis, difensore dell’, è risultatoad un controlloa sorpresa. Il 32enne difensore argentino è risultatoal clostebol, uno steroide anabolizzante. Il Tribunale Nazionale, “in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Jose’ Luis(Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il difensore dell'Josè Luisè stato trovato positivo al doping dopo un controllo a sorpresa di Nado Italia. Il calciatore è stato subito sospeso. La sostanza incriminata è il Clostebol Metabolita , ...Fulmine a ciel sereno in casa. José Luis, 32enne difensore della Dea, è risultato positivo a un test antidoping effettuato a sorpresa da Nado (organizzazione nazionale antidoping), l'organismo che nel nostro ...Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (FIGC ... Mourinho ...Un test antidoping a sorpresa in casa Atalanta è stato fallito da José Luis Palomino, il calciatore è stato immediatamente sospeso: quante partite rischia di saltare Il Tribunale nazionale antidoping ...