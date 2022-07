Zazzaroni | “Se il Napoli vincerà lo scudetto | altro che carro Ci vorrà la nave da crociera”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ivanha parlato del nuovoche sta nascendo grazie alla volontà del presidente Aurelio De Laurentiis.. Ivannel suo editoriale per il Corriere dello Sport ha commentato il nuovo corso delvoluto con forza dal patron Aurelio De Laurentiis: “Dopo l’addio definitivo a Ciro il belga-napoletano, si è scatenato uninferno di malumori (eufemismo) contro Aurelio De Laurentiis, colpevole di non avergli fatto chiudere la carriera in azzurro e di non averlo salutato degnamente. «Una questione di vil denaro», la spiegazione ufficiale. Così è ladel calcio, oggi. Questa l‘idea del prossimo, a prescindere da qualsiasi valutazione di natura tecnica: sono ...