Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Chrystal Rollins

Il giorno 25 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Chrystal Rollins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso da bambina, convivendo per gran parte con la nonna, e che poi ha avuto relazioni con uomini violenti, uno dei quali (prima della separazione) le ha dato due figlie.

Vite al limite – Chrystal Rollins

Chrystal, la protagonista, ha 39 anni, vive a Spring Valley, California, e all'inizio del suo percorso pesa 277 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati, perdendo 51 kg

