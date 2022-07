Valentina uccisa a coltellate a Cadorago: fermato il suo compagno (Di lunedì 25 luglio 2022) Ennesimo caso di violenza contro le donne, ennesimo femminicidio. Oggi in questo lunedì di fine luglio, le ultime notizie arrivano dalla provincia di Como. Una donna è stata uccisa a coltellate dall’uomo con il quale conviveva. Secondo quelle che sono le prime notizie, trapelate questa mattina, la ragazza aveva 33 anni. La giovane è stata colpita a morte nel suo appartamento, forse mentre tentava di scappare dal compagno che aveva impugnato un grosso coltello da cucina. Aveva tagli alla schiena e al torace, secondo quello che è trapelato dalle prime indagini dopo il ritrovamento del cadavere. QuiComo riferisce l’identità della ragazza uccisa, è Valentina Di Mauro. fermato il compagno di Valentina di Mauro uccisa a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) Ennesimo caso di violenza contro le donne, ennesimo femminicidio. Oggi in questo lunedì di fine luglio, le ultime notizie arrivano dalla provincia di Como. Una donna è statadall’uomo con il quale conviveva. Secondo quelle che sono le prime notizie, trapelate questa mattina, la ragazza aveva 33 anni. La giovane è stata colpita a morte nel suo appartamento, forse mentre tentava di scappare dalche aveva impugnato un grosso coltello da cucina. Aveva tagli alla schiena e al torace, secondo quello che è trapelato dalle prime indagini dopo il ritrovamento del cadavere. QuiComo riferisce l’identità della ragazza, èDi Mauro.ildidi Mauroa ...

