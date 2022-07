Terence Hill: il figlio è la sua fotocopia, eccolo! (Di lunedì 25 luglio 2022) Avete mai visto il figlio di Terence Hill? Da non credere, si chiama Jess ed è uguale a lui. Scopriamo nel dettaglio chi è e cosa fa nella vita. Terence Hill è sicuramente uno degli attori più amati in Italia, l’attore è diventato celebre grazie all’accoppiata vincente con Bud Spencer. I due sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico grazie alle loro celebri battute. Ma avete mai visto il figlio di Terence? Incredibile, è la sua fotocopia. Terence Hill: avete mai visto suo figlio? Incredibile, è uguale a luiIl suo vero nome è Mario Giotti ,ma tutti è conosciuto come Terence Hill. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, infatti l’attore ... Leggi su formatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Avete mai visto ildi? Da non credere, si chiama Jess ed è uguale a lui. Scopriamo nel dettaglio chi è e cosa fa nella vita.è sicuramente uno degli attori più amati in Italia, l’attore è diventato celebre grazie all’accoppiata vincente con Bud Spencer. I due sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico grazie alle loro celebri battute. Ma avete mai visto ildi? Incredibile, è la sua: avete mai visto suo? Incredibile, è uguale a luiIl suo vero nome è Mario Giotti ,ma tutti è conosciuto come. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, infatti l’attore ...

