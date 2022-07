Statisti e leader politici dovrebbero imparare da Leclerc (Di lunedì 25 luglio 2022) Fin troppo facile andare con la memoria al 2018 e a quell’incomprensibile uscita di Sebastian Vettel alla curva Sachs di Hockenheim. A Le Castellet il giro era solo il 18esimo e non il 52esimo ma la dinamica con la quale Leclerc è finito in testacoda e poi addosso alle barriere ha riannodato tristemente il nastro per i tifosi della Ferrari. Nel ’18 quell’impatto compromise la rincorsa del 4 volte campione del mondo a un nuovo trionfo. Vettel era primo in classifica, pochi giorni dopo il mondo avrebbe scoperto della malattia che portò all’improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne. Leclerc non era primo in classifica e non sapremo mai se il monegasco avrebbe saputo tenere dietro tutta la gara Max Verstappen ma gli indizi erano fortemente a favore di questa ipotesi. A dieci gare dalla fine del Mondiale il gap tra il campione del mondo e la Ferrari ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Fin troppo facile andare con la memoria al 2018 e a quell’incomprensibile uscita di Sebastian Vettel alla curva Sachs di Hockenheim. A Le Castellet il giro era solo il 18esimo e non il 52esimo ma la dinamica con la qualeè finito in testacoda e poi addosso alle barriere ha riannodato tristemente il nastro per i tifosi della Ferrari. Nel ’18 quell’impatto compromise la rincorsa del 4 volte campione del mondo a un nuovo trionfo. Vettel era primo in classifica, pochi giorni dopo il mondo avrebbe scoperto della malattia che portò all’improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne.non era primo in classifica e non sapremo mai se il monegasco avrebbe saputo tenere dietro tutta la gara Max Verstappen ma gli indizi erano fortemente a favore di questa ipotesi. A dieci gare dalla fine del Mondiale il gap tra il campione del mondo e la Ferrari ...

FabioFZ3 : @dave_iron Rizzo è un abile gatekeeper pericoloso, che sta infinocchiando molti creduloni di Dx! / Ma non vedo lead… - gatto_nucleare : @repubblica Ahahaha uno sportellista di banca pure mediocre uno statista! Ma fatemi il piacere! infatti si vede tut… - DottorWatson : Si sentono statisti, si sentono giganti, si sentono i migliori ma piagnucolano per far rimanere un tecnico che dovr… - Lo_Scoglionato : È da 30 anni che riescono a sostenere le loro menzogne con l'apporto dei media che li fanno passare per leader di P… - hazachen : @CarloCalenda Ricordo che gli statisti di un certo peso sono tutti caduti in trappoloni e bruciati. naturalmente ca… -