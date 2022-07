(Di lunedì 25 luglio 2022) AGI -esclude che ci siaunall'. "In merito al presuntoinformatico al sistema informativo della fiscalità", si legge in una nota, "spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell'Amministrazione Finanziaria. Dagli accertamenti tecnici svoltiesclude pertanto che si possa essere verificato uninformatico al sito dell'. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l'per la Cybersicurezza nazionale e ...

sulsitodisimone : Sogei assicura che non c'è stato nessun attacco hacker all'Agenzia delle Entrate -

Dagli accertamenti tecnici svoltiesclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell'Agenzia delle Entrate. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l'...Lockbitanche che tutti i dati verranno pubblicati, e la scadenza è fine mese: il ... I server dell'Agenzia delle Entrate sono amministrate da, e sicuramente i dati del italiani non sono ...Un profilo utente dell' Agenzia delle Entrate potrebbe essere stato bucato dagli hacker causando una fuga di dati. La notizia che dal dark web è rimbalzata sui social, non viene né confermata né sment ...Il consorzio composto da TIM, Leonardo, CDP e Sogei, in qualità di soggetto promotore, ha esercitato il diritto di prelazione nell’ambito della gara europea per l’affidamento, mediante un contratto di ...