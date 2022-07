Sgarbi dà già la lista dei ministri. La profezia su Meloni, Salvini e Berlusconi (Di lunedì 25 luglio 2022) Non ci sono dubbi per Vittorio Sgarbi, il 25 settembre le elezioni politiche sorrideranno al centrodestra e molte caselle del futuro governo sono già praticamente assegnate. La previsione del critico d'arte, parlamentare del Misto e leader di Rinascimento, include anche il ruolo che gli spetterebbe. . "Io sarò ministro dei Beni Culturali", afferma Sgarbi in un colloquio con Affaritaliani in cui indica Giorgia Meloni sicura premier. "Sarà presidente del Consiglio, non ci sono dubbi" dice il critico d'arte che su Matteo Salvini aggiunge: "Sarà ministro dell'Interno e forse anche vicepremier". Il totonomi prosegue con AntonioTajani, secondo qualcuno carta alternativa per Palazzo Chigi. Ma il coordinatore di Forza Italia sostituirà Luigi Di Maio alla Farnesina come ministro degli Esteri. Sgarbi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Non ci sono dubbi per Vittorio, il 25 settembre le elezioni politiche sorrideranno al centrodestra e molte caselle del futuro governo sono già praticamente assegnate. La previsione del critico d'arte, parlamentare del Misto e leader di Rinascimento, include anche il ruolo che gli spetterebbe. . "Io sarò ministro dei Beni Culturali", affermain un colloquio con Affaritaliani in cui indica Giorgiasicura premier. "Sarà presidente del Consiglio, non ci sono dubbi" dice il critico d'arte che su Matteoaggiunge: "Sarà ministro dell'Interno e forse anche vicepremier". Il totonomi prosegue con AntonioTajani, secondo qualcuno carta alternativa per Palazzo Chigi. Ma il coordinatore di Forza Italia sostituirà Luigi Di Maio alla Farnesina come ministro degli Esteri....

