“Sembri Peter Griffin” | il bodyshaming contro Russell Crowe

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Presunte “battute” scontate e che non fanno ridere e che travalicano quel confine sconfinando nell’insulto libero. La vittima di, questa volta, è. L’attore neozelandese, protagonista (tra i tanti film a cui ha partecipato) de “Il Gladiatore”, è stato preso di mira sui social dopo aver pubblicato alcune fotografie della sua vacanza – insieme alla sua famiglia – a Roma e in Italia. L’immagine di lui, con i figli, al Colosseo ha rievocato i frame di quella pellicola che ha fatto la storia del cinema. Ma sono molti che hanno colto l’occasione per insultare l’attore. quello che facciamo in vita riecheggia nell’eternità pic.twitter.com/1BIkfjqMhF —(@) July 19, 2022 “Sei grasso”, “Sei ciccione”: il ...