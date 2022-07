Orietta Berti sul GF Vip: «Signorini si aspetta che io dica tutto quello che penso, così come viene». Da Fazio solo per una sera (Di lunedì 25 luglio 2022) Orietta Berti - da Instagram 79 anni e non sentirli. Orietta Berti si appresta ad affrontare una stagione televisiva molto impegnativa, in cui sarà opinionista al Grande Fratello Vip, con ben due dirette a settimana, nell’attesa di un one woman show per Canale 5, che le piacerebbe si intitolasse La Festa di Orietta e nel quale vorrebbe ospitare Fedez, Achille Lauro e tutti i giovani che l’hanno accompagnata per mano verso questa nuova fase della sua carriera. In tutto ciò, ci sarebbe la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze ma restano i problemi logistici da gestire. “Io ripartirei subito con Mara Maionchi e Sandra Milo. Mi piacerebbe tanto vedere i Castelli della Loira in Francia. Per Mediaset non ci sono problemi, bisogna capire se ci stiamo con i tempi e gli ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 luglio 2022)- da Instagram 79 anni e non sentirli.si appresta ad affrontare una stagione televisiva molto impegnativa, in cui sarà opinionista al Grande Fratello Vip, con ben due dirette a settimana, nell’attesa di un one woman show per Canale 5, che le piacerebbe si intitolasse La Festa die nel quale vorrebbe ospitare Fedez, Achille Lauro e tutti i giovani che l’hanno accompagnata per mano verso questa nuova fase della sua carriera. Inciò, ci sarebbe la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze ma restano i problemi logistici da gestire. “Io ripartirei subito con Mara Maionchi e Sandra Milo. Mi piacerebbe tanto vedere i Castelli della Loira in Francia. Per Mediaset non ci sono problemi, bisogna capire se ci stiamo con i tempi e gli ...

